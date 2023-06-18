رفع 500 طن مخلفات وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بـ4 مراكز بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات النظافة اليومية بقرى مراكز ساحل سليم والبدارى وصدفا وديروط أسفرت عن رفع 500 طن مخلفات صلبة،لافتا إلى أن حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقرى والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز ساحل سليم والبداري وصدفا وديروط عدة حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات، من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق، باستخدام سيارات الكنس الآلي وذلك حفاظاً علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض وتم رفع 500 طن مخلفات خلال يوم واحد من حملات النظافة.

يأتي ذلك فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة ،خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين، تحت إشراف ومتابعة اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات