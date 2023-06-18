"dmc" تحتفل بذكرى إجلاء آخر جندي بريطاني عن مصر

احتفلت قناة "dmc" اليوم الأحد، بعيد الجلاء في الذكرى السابعة والستين لجلاء آخر جندي بريطاني عن مصر بتاريخ 18 يونيو عام 1956، لينتهي الاستعمار البريطاني الذي دام لمدة 70 عامًا.

ورغم إعلان بريطانيا استقلال مصر ورفع الحماية البريطانية عام 1922، إلا أن المدة الفعلية ما بين إعلان الاستقلال والجلاء استغرقت 22 عامًا، ليسجل تاريخًا طويلًا من النضال ما بعد إعلان الاستقلال.

وظلت مصر تحت الاحتلال البريطاني في عدد من المناطق، حيث استمرت سيطرتها على منطقة قناة السويس الاستراتيجية، حتى إجلاء القوات في 18 يونيو عام 1956، بعد مباحثات قيادات مجلس الثورة وممثلي بريطانيا، ووفقًا لاتفاقية الجلاء بين مصر وإنجلترا غادر 80 ألف عسكري إنجليزي.