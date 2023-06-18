أولياء أمور طلاب الثانوية العامة فى الإسكندرية: «دا وقت طوارئ فى كل بيت»

على كورنيش الإسكندرية، جلس أولياء أمور على الرصيف المقابل لمدرسة الأنفوشي الثانوية بنين في انتظار أبنائهم، يتبادلون أطراف الحديث عن الامتحانات التي أصبحت الشغل الشاغل في كل بيت لديه طالب في الثانوية العامة.

وقالت «أم أحمد» والدة أحد طلاب الثانوية، إنها قلقة على نجلها وتريد الاطمئنان عليه، خاصةً أنه تعب طوال العام، لذا تحرص على التواجد معه لتحفيزه وتطمئنه عند دخول اللجنة، وتكون بجانبه أيضًا عند الخروج، متمنيةً أن يسير امتحان اليوم على الطلاب بسلاسة.

وأوضحت لـ"الدستور" أن نجلها في الشعبة الأدبية، وهو مجتهد وكان يذاكر لساعات كثيرة، كما أنها تحرص في المنزل على تهيئة المناخ المناسب له وللمذاكرة، قائلةً: "هذا وقت طوارئ في كل بيت لطالب الثانوية العامة".

يذكر أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 57332 طالبًـا منهم 23056 للشعبة الأدبية، و21444 للشعبة العلمية، و9845 للرياضيات، و2234 دولي يؤدون امتحاناتهم أمام 148 لجنة بالإدارات التعليمية التسع. وتم تجهيز 32 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان.