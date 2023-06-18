الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خلال 9 سنوات.. "إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى التعليم العالى

جهود الدولة في التعليم
جهود الدولة في التعليم العالي

خطت الدولة المصرية خطوات واسعة نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية لتطوير قطاع التعليم الجامعي والارتقاء بجودة مخرجاته، من خلال تأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة بالجامعات، وإدخال تخصصات جديدة ومتنوعة تواكب متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا. 

وفي هذا الصدد سلطت فضائية "إكسترا نيوز"، الضوء على أبرز جهود الدولة فى قطاع التعليم العالي والتي كانت كالتالي: 

-  زيادة عدد الجامعات الحكومية من 23 جامعة عام 2014 لـ27 جامعة بـ2023.

- زيادة عدد الجامعات الخاصة من 26 جامعة خاصة إلى 36 جامعة. 

 - تم إنشاء 10 جامعات خاصة جديدة خلال الفترة من 2014 حتى 2023. 

- زيادة عدد كليات الجامعات الخاصة من 132 عام 2014 لـ310 فى 2023. 

- إنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة بعضها دولية والأخرى منبثقة عن الجامعات الحكومية. 

- زيادة عدد المعاهد الخاصة من 158 عام 2014 إلى 196 عام 2023. 

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