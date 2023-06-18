"سهام وفاطمة" ضرتان جمعها رصيف مدرسة أحمد عرابى الثانوية

جلست سهام أحمد إلى جوار فاطمة سيد على الرصيف المقابل لمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، في محافظة الجيزة، وكانتا تتبادلان أطراف الحديث.

وقالت سهام أحمد، ولية أمر الطالبة منة فاروق، الطالبة بالشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، إن التي تجلس بجوارها هي ضرتها، وزوجها جمع بينهما في نفس المنزل منذ الزواج، وعلى الرغم من كل الخلافات الزوجية التي نشبت بينهما، فقد قررتا تنحيتها جانبًا وتربية الأولاد معًا.

وأضافت ولية أمر الطالبة منة فاروق: «تفاجأت أني حامل في نفس الوقت، وولدت ابنتي منة قبل آيات ابنة ضرتي بـ10 أيام فقط، وحينها قررنا تربية البنتين معًا».

من جانبها، قالت فاطمة سيد، ولية أمر الطالبة آيات فاروق: «بدعيلهم الاتنين يطلعوا حالّين كويس، علشان نفرح بيهم.. الاتنين بناتي».