الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"سهام وفاطمة" ضرتان جمعها رصيف مدرسة أحمد عرابى الثانوية

سهام وفاطمة
سهام وفاطمة

جلست سهام أحمد إلى جوار فاطمة سيد على الرصيف المقابل لمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، في محافظة الجيزة، وكانتا تتبادلان أطراف الحديث.

وقالت سهام أحمد، ولية أمر الطالبة منة فاروق، الطالبة بالشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، إن التي تجلس بجوارها هي ضرتها، وزوجها جمع بينهما في نفس المنزل منذ الزواج، وعلى الرغم من كل الخلافات الزوجية التي نشبت بينهما، فقد قررتا تنحيتها جانبًا وتربية الأولاد معًا.

وأضافت ولية أمر الطالبة منة فاروق: «تفاجأت أني حامل في نفس الوقت، وولدت ابنتي منة قبل آيات ابنة ضرتي بـ10 أيام فقط، وحينها قررنا تربية البنتين معًا».

من جانبها، قالت فاطمة سيد، ولية أمر الطالبة آيات فاروق: «بدعيلهم الاتنين يطلعوا حالّين كويس، علشان نفرح بيهم.. الاتنين بناتي».

 

الرصيف المقابل لمدرسة أحمد عرابي لمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة الطالبة بالشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي والرياضيات البحتة هندسة فراغية

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة فى كفرالشيخ

ولى أمر طالب بالثانوية العامة: «حرمت نفسى من الأكل عشان أوفر لابنى فلوس الدروس»

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

بوريل: جامعة الدول العربية شريك أساسى للاتحاد الأوروبى

الرئيس السيسى يستقبل العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية

وصول مرتضى منصور لجلسة محاكمته في التعدي على موظفين عموميين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية