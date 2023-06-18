الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ولى أمر: «بنتى بتذاكر طول السنة وأنا شايفة مجهودها»

السيدة أميرة حسن
السيدة أميرة حسن

"لن أفرض على ابنتي الالتحاق بكلية معينة".. بهذه الكلمات بدأت السيدة أميرة حسن، والدة الطالبة نهى أحمد، حديثها لـ«الدستور» وهي تجلس على رصيف لجنة مدرسة الشهيد نقيب علي أحمد شوقي الثانوية بنات بالمعادي، انتظارًا لخروج ابنتها بعد أداء امتحان اللغة العربية.

وأضافت: "ابنتي بتذاكر طول السنة وأنا شايفة مجهودها ومقدراه"، موضحةً أنها لذلك لا تضغط عليها من أجل الحصول على مجموع بعينه، ولكنها دائمًا ما تشجعها وتزيد ثقتها بنفسها، وفي الوقت نفسه، لم تتمالك الأم نفسها من الدموع، وهي تقول: «تقوس ظهر ابنتي من المذاكرة والاجتهاد، وأتمنى الله يعطيها بقدر مجهودها ويزيدها بركة».

وتتابع: «ستظل الثانوية العامة هي الثانوية العامة بكل مخاوفها وما تسببه في قلوب الطلاب وذويهم من رعب» مختتمةً بالدعاء بالتوفيق لابنتها ولجميع طلاب الثانوية العامة.

وبدأت يوم الإثنين امتحانات الصف الثالث الثانوي للمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الإثنين الموافق  12 يونيو،  الثلاثاء الموافق 13 يونيو يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، الثلاثاء 20 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، الأحد 25 يونيو مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، الأحد 2 يوليو مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضايات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، الخميس 6 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الأحد 9 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب علمي علوم، الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 11 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا لطلاب علمي رياضة، الخميس 13 يوليو امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية لطلاب علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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