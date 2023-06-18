الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"شئون الحرمين" تنفذ برنامج "كرم الوفادة" لحجاج بيت الله الحرام

شئون الحرمين
شئون الحرمين

نفذت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لشئون المصاحف والكتب برنامج "كرم الوفادة"؛ وذلك ضمن مبادرة حفاوة التي دشنها الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشئون المصاحف والكتب الشيخ نبيل بن عبده شريفي، أن الإدارة قامت بتقديم الضيافة والترحيب بهم، تعزيزًا لمظاهر حسن الاستقبال وكرم الوفادة لضيوف الرحمن وإدخال السرور عليهم، كما قامت الإدارة بتوزيع حقائب "هدايا" تضمنت نسخة من المصحف الشريف وسجادة صلاة وكتب دعوية.

وأكد شريفي أن مبادرة "حفاوة" تهدف إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة، وتحقق المبادرة أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية 2030 من خلال تسخير كافة الإمكانات لضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم وتجربتهم الدينية في مكة المكرمة.

من جانبهم أعرب عدد من حجاج بيت الله الحرام عن بالغ فرحهم وسعادتهم، داعين الله أن يجزل المثوبة للجميع، ويوفقهم لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة في ظل توفير المملكة حكومة وشعبًا كل سبل الراحة والطمأنينة.

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