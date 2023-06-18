محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية بمدرسة الأورمان ويطمئن أولياء الأمور (فيديو)

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ قليل، لجان الثانوية العامة بمدرسة الأورمان الإعدادية في الدقي، للاطمئنان على جميع الطلاب وسير الامتحان بدون أي مشاكل، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة تتم بكل سهولة ويسر، وطمأن جميع أولياء الأمور على استعدادات المحافظة في توفير كل سبل الراحة للطلاب.

وبدأ منذ قليل امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023، بشعبتيها الأدبية والعلمية، في ثالث أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة