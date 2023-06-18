الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة صدمها قطار فى بنى سويف

مصرع سيدة
مصرع سيدة

لقيت سيدة مصرعها، الأحد، بعد أن صدمها قطار بمزلقان ناصر شمال بني سويف، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة بعد أن صدمها قطار بمزلقان ناصر، وتم التوجيه بسرعة نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن السيدة تدعى "ماجدة. ن. هـ"، 68 سنة، ومقيمة بمحافظة الجيزة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

سيارة إسعاف مستشفى ناصر مديرية أمن بنى سويف بني سويف شمال بنى سويف

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