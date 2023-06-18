«الخارجية» تنظم زيارة لسفراء الدول اللاتينية إلى مدينة العلمين الجديدة

أجرى السفير دكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، يرافقه سفراء الدول اللاتينية المعتمدين في القاهرة، زيارة يومي 16 و17 يونيو الجاري، إلى مدينة العلمين الجديدة.

وتم تنظيم الزيارة في إطار جهود وزارة الخارجية للترويج للقدرات المصرية في مختلف المجالات، بما في ذلك الجهود المبذولة للارتقاء بالبنية التحتية وإنشاء المدن الذكية من الجيل الرابع، ولإبراز جهود الدولة في إقامة المشروعات العملاقة.

وقد التقى وفد السفراء باللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الذي قدم شرحًا مستفيضًا لمخطط تشييد مدينة العلمين الجديدة وتقديمها للعالم كمدينة حديثة ذكية وما تشمله من إمكانات بما في ذلك المشروعات السياحية التي تشكل أحد أهم روافد تطويرها.

وقام المحافظ بإطلاع السفراء على المشروعات الكبرى في نطاق محافظة مطروح في مختلف المجالات، خاصة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص العمل للشباب.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية على اهتمام الوزارة باطلاع السفراء على المشروعات الكبرى التي تتم على أرض مصر منذ عام 2014، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، بهدف زيادة الاستثمارات والتدفقات السياحية.

وشدد على تكامل دور وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية في الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن وفد السفراء اللاتينيين زار الأكاديمية العربية للنقل البحري والعلوم والتكنولوجيا وجامعة العلمين الدولية.

واطلعوا على الإمكانات التقنية والعلمية المتطورة للمؤسستين وما توفرانه من بيئة علمية متقدمة تساهم في بناء الكوادر اللازمة للنهضة التنموية بالجمهورية الجديدة.