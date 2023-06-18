الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«الخارجية» تنظم زيارة لسفراء الدول اللاتينية إلى مدينة العلمين الجديدة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى السفير دكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، يرافقه سفراء الدول اللاتينية المعتمدين في القاهرة، زيارة يومي 16 و17 يونيو الجاري، إلى مدينة العلمين الجديدة. 

وتم تنظيم الزيارة في إطار جهود وزارة الخارجية للترويج للقدرات المصرية في مختلف المجالات، بما في ذلك الجهود المبذولة للارتقاء بالبنية التحتية وإنشاء المدن الذكية من الجيل الرابع، ولإبراز جهود الدولة في إقامة المشروعات العملاقة.

وقد التقى وفد السفراء باللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الذي قدم شرحًا مستفيضًا لمخطط تشييد مدينة العلمين الجديدة وتقديمها للعالم كمدينة حديثة ذكية وما تشمله من إمكانات بما في ذلك المشروعات السياحية التي تشكل أحد أهم روافد تطويرها.

وقام المحافظ بإطلاع السفراء على المشروعات الكبرى في نطاق محافظة مطروح في مختلف المجالات، خاصة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص العمل للشباب. 

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية على اهتمام الوزارة باطلاع السفراء على المشروعات الكبرى التي تتم على أرض مصر منذ عام 2014، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، بهدف زيادة الاستثمارات والتدفقات السياحية. 

وشدد على تكامل دور وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية في الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن وفد السفراء اللاتينيين زار الأكاديمية العربية للنقل البحري والعلوم والتكنولوجيا وجامعة العلمين الدولية. 

واطلعوا على الإمكانات التقنية والعلمية المتطورة للمؤسستين وما توفرانه من بيئة علمية متقدمة تساهم في بناء الكوادر اللازمة للنهضة التنموية بالجمهورية الجديدة.

العلمين مدينة العلمين الجديدة سفراء الدول اللاتينية مصر زيارة العلمين الجديدة الخارجية

الأكثر قراءة

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

روسيا: المقترحات الإفريقية لإنهاء الحرب فى أوكرانيا "يصعب جدًا تنفيذها"

ننشر نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

"صحة مطروح": تقديم خدمات حملة "حقك تنظمى" لــ1704 سيدات

سلاح الجو الأوكرانى يعلن تنفيذ 20 غارة جوية استهدفت مواقع للقوات الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس