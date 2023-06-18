الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. بيت المعمار ينظم ورشة تدريبية عن أبجدية الرمز في العمارة المصرية

أبجدية الرمز في العمارة
أبجدية الرمز في العمارة المصرية

يستضيف بيت المعمار المصري، ورشة تدريبية بعنوان "أبجدية الرمز في العمارة المصرية القديمة.. قراءة معاصرة" ويحاضر فيها الدكتور أحمد عوض، بمقر البيت، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يقدم فيها تجربة علم العلامة والرمز - علم "سيميولوجيا - Semiotics" - في صياغة رؤية حداثية للعمارة والفنون المصرية القديمة، ويناقش إمكانية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استحداث صورة جديدة للعمارة والفنون المصرية القديمة، ويطرح أسئلة هامة مثل:هل يمكنها بذلك الإتيان بصحيح المعاني الرمزية وأنساق العناصر الفنية السائدة آنذاك؟ وهل أصبح مصطلح "الاستلهام" بديلاً عن الدراسة العلمية والمعرفة الصحيحة لأصول العمل الفني والمعماري في مصر القديمة؟

 كما يتم تبيان القراءات الصحيحة للرموز الفنية والمعمارية المتبعة في صياغة عمارة المعابد والأهرامات والمقابر الملكية بمختلف الصيغ الفنية، وذلك باعتبارها أبجدية بصرية ثرية المعاني تتحدث بدورها عن مسيرة الفنون والعمارة المصرية من سالف حضارتها إلى غد حاضرها.

بيت المعمار المصري أبجدية الرمز في العمارة المصرية العمارة المصرية الدكتور أحمد عوض ورشة تدريبية

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