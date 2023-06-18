الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

وزير التعليم يترأس غرفة العمليات بكفرالشيخ لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، غرفة العمليات الخاصة بالتربية والتعليم من ديوان عام محافظة كفرالشيخ، للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية.

وتواصل وزير التربية والتعليم مع غرف العمليات في الإسكندرية وسوهاج والقاهرة، وعدد من المحافظات، للاطمئنان على سير الامتحانات.

ويؤدي الامتحان طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، بالإضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس المكفوفين، اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية.

ريتكون الامتحان من 50 سؤالًا، منها 85% أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، ويعقد ورقيًا بنظام "البابل شيت"، كما يشمل الامتحان أسئلة عن القراءة والفهم والإملاء والنحو والصرف والبلاغة والأدب، ويسمح للطلاب باستخدام كتيب المفاهيم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية، والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه، ويحال الموضوع إلى النيابة العامة. 

الثانوية العامة كفر الشيخ امتحانات اللغة العربية التربية والتعليم

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