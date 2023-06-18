الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعصار مدمر يتسبب في مصرع وفقدان مواطني جنوب البرازيل.. ما القصة؟

إعصار
إعصار

لقي 11 شخصًا مصرعهم، اليوم الأحد، جراء إعصار خارج المدار ضرب ولاية "ريو جراند دو سول" جنوب البرازيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت السُلطات في ولاية "ريو جراند دو سول"، أن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار خارج المدار المنطقة، مشيرة إلى أن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة، وأنَّ طائرات هليكوبتر حلقت في المناطق التي غمرتها الفيضانات، بحثًا عن 18 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين.

وأوضحت أن هناك 2330 مسكنا تضرر جراء الإعصار، فيما أجلت 602 شخص من مناطق معرضة لخطر كبير.

 

إعصار إعصار مدمر مصرع وفقدان جنوب البرازيل عاجل

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