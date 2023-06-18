الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع 11 شخصا فى جنوب البرازيل جراء الفيضانات

الفيضانات
الفيضانات

أعلنت السلطات البرازيلية أن 11 شخصا لقوا مصرعهم وفقد 20 آخرون بعد فيضانات أعقبت إعصارا استوائيا في ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية.

 

وقالت وكالات الإنقاذ في بيان لها: "تم حتى الآن تسجيل 11 حالة وفاة: ثلاث في ماسين، واثنتان في سان ليوبولدو، وواحدة في نوفو هامبورغ، وواحدة في كارا، وواحدة في بومبرينسيسيو، وواحدة في ساو سيباستيان دو كاي، وواحدة في إستيو وواحدة في غرافاتاي".

 

وبدأت فيضانات وانهيارات أرضية شديدة الجمعة الماضية في مناطق واسعة من ولاية ريو غراندي دو سول جنوب البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة سببها إعصار خارج استوائي.

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