منها "حدود مصر التاريخية" بمكتبة الإسكندرية.. أجندة الدستور الثقافية

يحتشد اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، بالعديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي تمام الواحدة ظهرا، تعقد بمكتبة الإسكندرية ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان “حدود مصر التاريخية في العصرين البطلمي والرومائي ــ شهادات مصدرية”، والتي يقدمها الباحث دكتور محمد السيد عبد الغني، أستاذ التاريخ والحضارة اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وذلك بقاعة الوفود بالمكتبة.

وفي نفس التوقيت ــ الواحدة ظهرا ــ تنظم وحدة الوعي المعلوماتي بمكتبة الإسكندرية أيضا، محاضرة متخصصة عن المهارات والسمات الشخصية لتحقيق الأهداف، من خلال تطوير المهارات الشخصية والتفاعل الإيجابي، داخل مجتمع العمل.

وفي السابعة مساء، وضمن برنامج “سينما الأحد”، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يعرض الفيلم التسجيلي “إيقاع الحياة” للمخرجة الكبيرة عطيات الأبنودي، والفيلم من إنتاج عام 1988، وتبلغ مدة عرضه 58 دقيقة.

كما يعرض أيضا فيلم لـ عطيات الأبنودي أيضا بعنوان “قطار النوبة”، إنتاج عام 2002 وتبلغ مدة عرضه 31 دقيقة. ويعرض الفيلمين في قاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية.

ــ حفل وهابيات بمعهد الموسيقي العربية

وفي الثامنة والنصف مساء، تتواصل سلسلة حفلات “وهابيات”، وذلك علي خشبة مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، والذي تقدمه الفرقة القومية العربية للموسيقي، بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أغنيات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، من بينها: هان الود، أنت الحب، نبتدي منين الحكاية، حمال الآسية، فاتت جنبنا وغيرها، ويشارك في الحفل نجوم الأوبرا، آيات فاروق، إسماعيل صادق، ومحمد طارق.

ــ الدراما التاريخية في الميزان

وفي السادسة مساء، تستقبل قاعة “2” بسينما الحضارة، والتابعة لقطاع الفنون التشكيلية، بمقرها الكائن خلف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ندوة عامة مفتوحة للجمهور بعنوان “الدراما التاريخية في الميزان”، بمشاركة كلا من: الناقد الفني الكاتب الصحفي علاء عزمي، وسيم عفيفي، ويدير اللقاء الكاتب عبد المجيد عبد العزيز، ويتناول اللقاء المسلسل التاريخي والذي عرض في السباق الرمضاني المنصرم “رسالة الإمام”.

ــ نحو قيم أخلاقية بالكتب خان

وفي السابعة والنصف مساء، تنظم دار الكتب خان بمقرها بشارع دجلة بالمعادي، حفل إطلاق ومناقشة أحدث إصدارات الدار، كتاب “العدل والإحسان في الزواج .. نحو قيم أخلاقية وقوانين مساواتية”، تحرير زيبا مير-حسيني، ملكي الشرماني، جانا رامينجر، سارة مارسو وترجمة رندة أبو بكر

وذلك بحضور عدد من المشاركات فى الكتاب للحديث عنه فى لقاء تديره المترجمة دكتور راندة أبو بكر.

ــ ريم بسيوني تحاضر عن “الجيلاني”

وفي السابعة مساء، تستأنف الكاتبة الروائية دكتورة ريم بسيوني، سلسلة محاضراتها عن الصوفية وأقطابها، وذلك في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، وندوة هذا اليوم تتناول القطب الصوفي “عبد القادر الجيلاني”، مع التركيز علي القيم الروحية التي نادي بها من الصدق والصفاء.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تعقد بمكتبة المستقبل العامة، بمقرها الكائن خلف سنترال مصر الجديدة، ندوة بعنوان “طاقة المعادن”، والتي تقدمها دكتورة رباب الششتاوي.

ــ ورشة تفاعلية مع مزاهر

وفي التاسعة مساء، ينظم المركز المصري للثقافة والفنون، “مكان” ورشة فنية في الموسيقي والغناء المصري بكافة ألوانه الفنية المختلفة والمتعددة، مع فرقة “مزاهر” للتراث والفلكلور.