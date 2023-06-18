الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. فوز 5 مرشحين بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية فى الوادى الجديد

الغرفة التجارية فى
الغرفة التجارية فى الوادى الجديد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، نتيجة فرز الأصوات بانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، بفوز قائمة اليماني بالكامل والتي تحتوي على 5 مرشحين هم "عربي كامل يماني، محمد مختار العمدة، عبد الخالق عرابي، عيد أحمد حمود، ياسر رشاد رفاعي".

وأغلق باب التصويت في تمام الساعة الخامسة مساء أمس السبت لبدء فرز الأصوات التي بدأت في تمام الحادية عشر من مساء اليوم الأحد.

وشهدت محافظة الوادي الجديد أمس السبت إقبالًا كثيفًا من قبل التجار للتصويت على انتخابات الغرفة التجارية، حيث ترشح 9 مرشحين بالمحافظة لاختيار 5 أعضاء فقط في لجنتين اللجنة الرئيسية بمقر الغرفة التجارية بالخارجة، وتشمل ناخبي مركزي الخارجة وباريس، واللجنة الثانية بمكتب إدارة تموين الداخلة بمدينة موط بالداخلة، وتشمل ناخبي مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.

الغرفة التجارية فى الوادى الجديد

ويبلغ عدد التجار الذين يحق لهم التصويت 3 آلاف و175 تاجرًا على مستوى المحافظة، موزعين على لجنتين بمركزي الخارجة والداخلة تحت إشراف قضائي كامل وحراسة مشددة من قبل أجهزة الأمن.

وتم فتح باب التصويت لأعضاء الجمعية العمومية منذ الثامنة صباحًا، ويتم إغلاق اللجان في الخامسة مساء، لاختيار مجلس إدارتها الجديد في الدورة التي تمتد ما بين 2023 - 2027 وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة.

وبلغ عدد اللجان الانتخابية في الغرفة التجارية لمحافظة الوادي الجديد لجنتين انتخابيتين، ويبلغ عدد الناخبين 3 آلاف و 175 ناخبًا، وتجري الانتخابات بمقر الغرفة التجارية بالوادي الجديد بمركز الخارجة وإدارة التموين بمركز الداخلة.

وخاض غمار المنافسة الانتخابية في هذه الدورة 9 مرشحين للمنافسة على 5 مقاعد، وهم: أحمد دياب، حمدي حسن، عبد الخالق عرابي، عزت أنور، عربي كامل يمانى، على والى، عيد حمود، محمد رفاعي، محمد علي، محمد مختار العمدة ياسر محمد، وذلك لانتخاب 5 أعضاء لعضوية المجلس.

الفائزين بمجلس إدارة الغرفة التجارية 
اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الوادي الجديد نتيجة فرز الأصوات فوز قائمة اليماني بالكامل تحتوي على 5 مرشحين

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