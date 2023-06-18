10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. إنجازات الثقافة والخروج عن مركزية القاهرة

10 سنوات مرت على قيام ثورة 30 يونيو، والتي خرج فيها الشعب المصري بالملايين، دفاعا عن هويتهم وعن الشخصية المصرية، والتي حاولت جماعة الإخوان الإرهابية طمس ملامحها، وفرض إرادتها على المصريين.

وشهدت الثقافة المصرية ما يمكن تسميته بـ “عودة الروح”، خاصة وأن اعتصام المثقفين بوزارة الثقافة المصرية في شارع شجرة الدر، كان النواة الأولى لثورة 30 يونيو 2013.

حققت الثقافة المصرية خلال العقد المنصرم العديد من الإنجازات يأتي على رأسها، وصول الثقافة إلى الأطراف البعيدة والنائية عن مركز الثقافة والإشعاع في القاهرة، بل ووصلت أيضا إلى الأماكن التي لم يفكر ساكنوها في الثقافة من قبل فذهبت الثقافة إليهم، وهو ما شهدت به الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي نظمت لسكان حي الأسمرات، وكان أحدث هذه الفعاليات العرض المسرحي “سيرك الوحش”، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعرض شهد ختام ليلته الأخيرة أمس السبت 17 يونيو 2023.

بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بحي الأسمرات، عملت وزارة الثقافة علي تأثيث العديد من المكتبات وتزويدها بالكتب والقصص الترفيهية للأطفال، وتنظيم ندوات وأمسيات ثقافية لاكتشاف مواهب الأطفال والطاقات الإيجابية لديهم، واستغلالها بشكل إيجابي.

كما استضافت كلية الفنون الجميلة عددا من أطفال حي الأسمرات بالمرحلة الابتدائية والإعدادية من الموهوبين في مجال الرسم وذلك بمقر الكلية، لتعلم أصول الرسم والتلوين لصقل مواهبهم، واكتشاف الموهوبين منهم ودعمهم.

ــ مسرح المواجهة بقرى مبادرة حياة كريمة

كما أطلقت وزارة الثقافة منذ خمس سنوات، تحديدا في العام 2018، مبادرة “مسرح المواجهة والتجوال”، والذي وصل إلى أكثر من 100 ألف مواطن في 150 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، وذهب المسرح بفنانيه إلى أقاصي مصر، في قنا وأسوان وسوهاج والبحيرة وغيرها.

قدمت المبادرة حتى الآن حوال 400 ليلة عرض فى 280 قرية من قرى ونجوع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في حوالي 14 محافظة مصرية، كما عرضت في القاهرة ضمن مبادرة مسرح المواجهة والتجوال سبعة عروض مسرحية على مسارح: العرائس، المسرح القومي للطفل، ومن أبرز عروض المبادرة، مسرحيات: “ولاد البلد”، “101 عزل”، “محطة مصر”، “نجوم من خشب”، “حواديت الأراجوز”، الليلة الكبيرة".

وقد لاقت عروض مبادرة مسرح المواجهة والتجوال، إقبالا كبيرا من الجمهور بالحضور والتفاعل مع العروض المسرحية والفنية، مما يؤكد حرص الدولة في الوصول إلى أعمق أعماق الجمهور المصري، والبعد عن مركزية القاهرة الثقافية التي طالما اشتكى الكثيرون منها خاصة في الأقاليم البعيدة عنها، وتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى كافة ربوع مصر.

ــ نجوم الطرب والغناء في أقاصي مصر

كما نظمت دار الأوبرا المصرية عددا من المهرجانات الفنية في المحافظات، ففي العام الماضي 2022 ولأول مرة، شهدت خمس محافظات مصرية، عددا من المهرجانات الموسيقية، وهي: مهرجان المنيا للموسيقى والغناء، مهرجان رشيد للموسيقى والغناء، مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء، مهرجان السويس للموسيقى والغناء، بالإضافة إلى الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء.

وقذ شارك في هذه المهرجانات كبار المطربين المصربين، من بينهم: هاني شاكر، مدحت صالح، محمد منير، علي الحجار، خالد سليم، مروة ناجي، ونجوم الأوبرا المصرية، وفرقها، والعديد من الفرق الخاصة، كفرقة الفنان الموسيقار عمرو سليم.