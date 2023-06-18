الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب بنين يفرض التعادل على السنغال فى تصفيات أمم أفريقيا

السنغال وبنين
السنغال وبنين

فرض منتخب بنين التعادل الإيجابي على نظيره السنغالي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات تصفيات أمم أفريقيا 2024.

والتقى الفريقان على ملعب "دي ألميتي" ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية عشر.

تقدم عبدولاي سيك لصالح السنغال في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك رشيد موميني التعادل لصالح بنين في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

ورفع منتخب السنغال رصيده عند 13 نقطة في الصدارة، كما رفع منتخب بنين رصيده عند 5 نقاط في المركز الثاني.

وحسم منتخب السنغال تأهله إلى نهائيات أمم أفريقيا 2024، بينما تتنافس منتخبات بنين وموزمبيق ورواندا على خطف البطاقة الثانية.

منتخب بنين منتخب السنغال تصفيات أمم أفريقيا 2024 مباراة السنغال وبنين

الأكثر قراءة

بعد نفاد صبرها.. عائلة تستغنى عن "كنز" بـ1.7 مليون دولار

بمشاركة رونالدو.. البرتغال تفوز على البوسنة والهرسك فى التصفيات المؤهلة ليورو 2024

مجدي علي لـ"الشاهد": اعتصام المثقفين بدأ بالاحتجاج على الوزير وتطور بالمطالبة بزوال النظام

طليقة وائل كفورى تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة

مجدي أحمد علي لـ"الشاهد": الشعب المصري كان يري في حكم الإخوان جحيماً

وزير الخارجية السعودى يجرى مباحثات فى طهران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس