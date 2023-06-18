منتخب بنين يفرض التعادل على السنغال فى تصفيات أمم أفريقيا

فرض منتخب بنين التعادل الإيجابي على نظيره السنغالي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات تصفيات أمم أفريقيا 2024.

والتقى الفريقان على ملعب "دي ألميتي" ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية عشر.

تقدم عبدولاي سيك لصالح السنغال في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك رشيد موميني التعادل لصالح بنين في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

ورفع منتخب السنغال رصيده عند 13 نقطة في الصدارة، كما رفع منتخب بنين رصيده عند 5 نقاط في المركز الثاني.

وحسم منتخب السنغال تأهله إلى نهائيات أمم أفريقيا 2024، بينما تتنافس منتخبات بنين وموزمبيق ورواندا على خطف البطاقة الثانية.