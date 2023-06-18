الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجدى أحمد على لـ"الشاهد": الناس كانت ترمى "البونبون" على معتصمى وزارة الثقافة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمخرج مجدي علي

قال المخرج مجدي أحمد علي، إنه بعد أزمة أحمد المغير، خرج الفنانون والمثقفون خارج وزارة الثقافة، وقاموا بعمل مسرح، وكانت تعرض عليه فرق الأوبرا، وفرق رقص شعبي، وعلي الحجار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان شيئًا عظيمًا أن تجد الناس ترمي البونبون من البلكونات على المعتصمين، مؤكدًا أن الاعتصام تحول لبؤرة وأصبح رمزًا للتحدي، والوكالات كان تنشر من هناك.

وأشار إلى أنه كان هناك وزير قبل علاء عبدالعزيز، كان يريد أن يكون وزيرًا فقلت له "كيف تكون وزيرًا وتجلس مكان طه حسين"، وكانت وقتها الأمور تتصاعد.

تعليقه على اجتماع 23 يونيو 

وتابع، أن اجتماع يوم 23 يونيو، طالبوا فيه بانتخابات رئاسية مبكرة، وأن مطالبات تمرد بدأت تعلن وتكون اتجاها للدولة، وبدأت تحركات الدولة وشعرنا بالأمان والشرطة أعلنت أنها لن تحمي مقرات الإخوان ولم يكن لديهم رغبة بالاقتحام وكان الإعلان رسالة طمأنه لهم.

مجدي أحمد علي وزارة الثقافة البلكونات المعتصمين اجتماع 23 يونيو تحركات الدولة

مواد متعلقة

على جمعة لـ"الشاهد": هذا الموقف كشف أن الإخوان لا علاقة لهم بمصالح البلد

على جمعة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل خريطة الإخوان معه بعد تخرجه من الجامعة

على جمعة لـ"الشاهد" يكشف سر اتصال محمد مرسى بداعية سلفى يوميًا وبكائه

على جمعة لـ"الشاهد": أهل السنة لا يترحمون على المبتدع.. و"مرسى" ابتدع الإخوان

على جمعة لـ"الشاهد": الإخوان تسلموا "شحنة مجهولة" باسم الإفتاء ولا يعرف ما بداخلها

الأكثر قراءة

بعد نفاد صبرها.. عائلة تستغنى عن "كنز" بـ1.7 مليون دولار

بمشاركة رونالدو.. البرتغال تفوز على البوسنة والهرسك فى التصفيات المؤهلة ليورو 2024

مجدي علي لـ"الشاهد": اعتصام المثقفين بدأ بالاحتجاج على الوزير وتطور بالمطالبة بزوال النظام

طليقة وائل كفورى تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة

ننشر أسماء ونتيجة الفائزين فى انتخابات الغرفة التجارية بدمياط

مجدي أحمد علي لـ"الشاهد": الشعب المصري كان يري في حكم الإخوان جحيماً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس