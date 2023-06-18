الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدورى المغربى.. الجيش الملكى يهزم المغرب الفاسى ويصعب مهمة الوداد فى صراع الصدارة

الجيش الملكي والوداد
الجيش الملكي والوداد

واصل فريق الجيش الملكي تصدره لترتيب الدوري المغربي لكرة القدم، عقب فوزه مساء السبت على مضيفه المغرب الفاسي 1 /  صفر، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

 

وسجل رضا سليم هدف المباراة الوحيد للجيش الملكي في الدقيقة 64 من ضربة جزاء، بعد أن كان قد أهدر ضربة جزاء قبل ذلك في الدقيقة 13.

 

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد المغرب الفاسي عند 34 نقطة في المركز التاسع.

 

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة فاز الوداد البيضاوي على أولمبيك آسفي 3 /1.

 

وتقدم محمد المرابط لأولمبيك آسفي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك الوداد التعادل بهدف سجله منصف العامري لاعب أولمبيك آسفي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14.

 

وفي الدقيقة 18 سجل جلال داوودي الهدف الثاني للوداد، فيما أضاف يحيى جبران الهدف الثالث في الدقيقة 89 من ضربة جزاء.

 

ورفع الوداد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أولمبيك آسفي عند 41 نقطة في المركز الرابع.

 

وفي باقي المباريات، فاز حسنية أغادير على النادي السالمي 3 /1 وفاز اتحاد طنجة على الدفاع الحسني الجديدي 1 / صفر، وفاز نهضة بركان على اتحاد تواركة 2 /1 وأولمبيك خريبكة على المغرب التطواني 3 / صفر، فيما فاز الفتح الرباطي على شباب المحمدية 2/1، وخيم التعادل السلبي على مباراة مولودية وجدة والرجاء البيضاوي.

الجيش الملكي المغرب الفاسي أخبار الوداد الرياضي الدوري المغربي

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