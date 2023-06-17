السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"كان بيصطاد".. أهالي الباجور يشيعون جثمان شاب بعد انتشال جثمانه من ترعة القرنين

جثة
جثة

شيع أهالي مركز الباجور، جثمان طالب لقي مصرعه غرقا وذلك أثناء قيامه بالصيد داخل ترعة القرنين بالمنوفية، وتمكنت قوات وفرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان وذلك بعد ورود بلاغ لغرفة الحماية المدنية بشبين الكوم  وتم اتخاذ اللازم حيال الواقعة. 


وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد غرق شاب في ترعة القرنين بدائرة المركز، حيث تم التنسيق مع الحماية المدنية بالمنوفية للدفع بفريق من الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان وانتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وانتقلت قوة أمنية من مركز الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث، والذي تبين له أن المتوفي شاب يدعي م، ع 28 عاما ومقيم بمدينة الباجور، وسقط في المياه أثناء قيامه بهواية صيد الأسماك في ترعة القرنين القريبة من منزله وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى الباجور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة وسماع شهود العيان وأهلية المتوفي، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة الباجور بعد ورود نبأ غرق الشاب. 

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