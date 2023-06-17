السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فوز 9 مرشحين بعضوية مجلس إدارة غرفة الإسكندرية

إعلان نتيجة انتخابات
إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

أعلن مدحت عادل حجاج، رئيس لجنة الانتخابات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، فوز 9 مرشحين من أصل 11 مرشحا تقدموا للمنافسة على 9 مقاعد لعضوية مجلس إدارة الغرفة لدورة 2023-2027م.

وجاءت أسماء المرشحين الفائزين وهم كل من:

أحمد الوكيل 956 صوتا
عمرو مصيلحي 950 صوتا
أحمد صقر 945 صوتا
محمد فتح الله 941 صوتا
ياسر المناويشي 938 صوتا
أحمد حسن 936 صوتا
عمر الغنيمي 936 صوتا
محمد حفني 929 صوتا
شريف بقطر 915 صوتا

بينما حصل المرشح حازم المنوفي على 102 صوت وإبراهيم أبو الحسن على 101 صوت.

وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 961  صوتًا والأصوات الباطلة 69 صوتًا، وإجمالي الأصوات 1030 صوتًا.


وانطلقت انتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، صباح اليوم، لاختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة، وجرت الانتخابات بـ10 مقار انتخابية بمقر الغرفة التجارية في محطة الرمل.

 

وتوافد منتسبو الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، للإدلاء بأصواتهم لاختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة جديدة، كما تواجد عدد من كبار رجال التجارة والصناعة بالإسكندرية خلال انتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.


وتنافس 11 مرشحا على 9 مقاعد في انتخابات الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، وهم قائمة وحيدة تحت شعار «معًا لاستمرار العطاء»، وتضم كلا من أحمد محمد الوكيل، أحمد حسن أحمد، أحمد محمد صقر، وشريف بقطر فخرى، وعمر خميس الغنيمي، عمرو أحمد مصيلحي، ياسر المناويشي، محمد ماهر حنفى، محمد سامى فتح الله، كما يتنافس منفرداً في الانتخابات إبراهيم أبو الحسن، رئيس شعبة البلاستيك، وحازم المنوفي رئيس شعبة البقالة والعطارة.

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لجنة الانتخابات الغرفة التجارية المصرية الإسكندرية فوز 9 مرشحين الأصوات الصحيحة

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