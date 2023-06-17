محافظ الجيزة يتابع أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل وحتى كوبرى المنشية.



وتابع المحافظ، أعمال التوسعة الخاصة بكوبرى الشيشينى وفلفلة وأعمال المخطط المرورى الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائرى.



وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والشركات المنفذة للأعمال والمديريات المعنية برفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول وتوفير العدد الكافى من سيارات النقل والعمال وتهيئة محيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية لمراعاة المواطنين من سكان المناطق الواقعة على جانبى المريوطية لحين بدء أعمال الرصف.



كما عاين المحافظ نموذج مصغر لأحد ساحات الانتظار المقرر أن تتضمنها أعمال التطوير قبل التنفيذ الفعلى لها لتحديد مدى ملاءمتها للأعمال والتزام الشركات المنفذة بالمواصفات المحددة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمساحة المخصصة لها بكل قطاع دون اقتطاع أى أجزاء من الحارات المرورية.



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