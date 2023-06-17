بوتين: روسيا وقفت إلى جانب الأوكرانيين الذين رفضوا الانصياع لكييف

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا وقفت إلى جانب الأوكرانيين الذين رفضوا الانصياع لكييف عام 2014.

جاءت تصريحات بوتين خلال المحادثات التي انطلقت اليوم السبت، مع وفد القادة الأفارقة حول التسوية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي: "لم يؤيد جزء من السكان الانقلاب الذى وقع في كييف عام 2014 وأعلنوا أنهم لن يطيعوا الذين وصلوا إلى السلطة نتيجة لهذا الانقلاب"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار بوتين إلى أن بلاده اضطرت لدعم هؤلاء الناس، انطلاقا من الأواصر التاريخية والثقافية واللغوية التي تربط بين موسكو وكييف.

منفتحون على الحوار

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي لزعماء أفارقة، إن موسكو ترحب بنهجهم المتوازن إزاء الصراع في أوكرانيا، وإنها منفتحة على الحوار.

وأضاف: "نحن منفتحون على إجراء حوار بناء مع كل من يريدون السلام على أساس مبادئ العدالة ومراعاة المصالح المشروعة للطرفين".

وشدد بوتين على أن موسكو لم ترفض أبدًا المشاركة في محادثات حول النزاع في أوكرانيا. وقال: "أوكرانيا هي من تخلت عن المفاوضات".

فيما أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، للرئيس الروسي، أن وقت بدء المفاوضات وإنهاء الحرب في أوكرانيا قد حان.

وزار الوفد الإفريقي كييف أمس الجمعة حيث عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي؛ لبحث مبادرة السلام، لكن رفض الأخير إجراء أي مفاوضات مع روسيا قبل أن تسحب قواتها.

وينص مقترح الوساطة الأفريقية، على بدء مفاوضات سلام بالطرق الدبلوماسية، ووقف إطلاق النار بين الطرفين، ووضع إطار عمل لمناقشة مبادئ عملية إطار سلام دائم، وتسهيل عملية تبادل الأسرى واحترام سيادة الدول والشعوب وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وضمانات أمنية لجميع الدول، إضافة إلى ضمان الأمن الغذائي بتصدير الحبوب والأسمدة.