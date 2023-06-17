السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ملتقى الطفل بالجامع الأزهر: ترتيب الأولويات ضرورة لتنظيم حياة المسلم

ملتقى الجامع الأزهر
ملتقى الجامع الأزهر

عقد الجامع الأزهر الشريف، اليوم السبت، النسخة الثانية والثلاثين من ملتقى الطفل، الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تحت عنوان "الطفل الخلوق- النظيف- الفصيح "، حيث دار موضوع حلقة اليوم حول "حسن المعاملة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبمتابعة الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وأوضح الشيخ هلال إسماعيل، الباحث برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، أن الله قد أنعم على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى قال تعالى: "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم "، ومن أجل هذه النعم التي أنعم الله بها علينا نعمة الوقت، مضيفا أنه نظرا لأهمية الوقت في الإسلام أقسم الله به في كثير من آياته فقد أقسم بالفجر فقال: "والفجر" وأقسم بالليل فقال "والليل إذا يغشى" وأقسم بالدهر فقال تعالى: "والعصر"، مشيرا إلى حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي أكد فيه على نعمة الوقت فقال: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ".

وتابع الشيخ هلال إسماعيل، أنه من هنا وجب على الإنسان أن يستثمر عمره في مرضاة الله عز وجل، بأن يراعي ترتيب الأولويات فيقدم الأهم على المهم وأن يوازن بين شئون دينه ودنياه حتى يسعد في الدنيا والآخرة.  

وحول تنمية مهارات الكتابة والقراءة لدى النشء، تناول الدكتور محمد عبد المجيد، الباحث برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف، حروف الجر، موضحًا أنها حروف ذات معنى تدخل على الأسماء فقط فتوضح المعنى أكثر، كما أنها تغير في إعراب الكلمة التي تليها فتجعلها مجرورة، كما تُسمى حروف الجر في اللغة العربية بحروف الإضافة؛ حيث إنَّ إضافتها للأسماء يضيف لها معنى الأفعال.

وبيَّن الدكتور عبد المجيد بعض حروف الجر، مثل (مِنْ) ولها معانٍ مختلفة، منها: الابتداء، مثل مشى طارق مِن المدرسةِ إلى البيت، كما يمكن أن تفيد "من" التبعيض، مثل: أنفقت من مدخراتي واشتريت هدية لصديقتي.

وأضاف أن من حروف الجر "إلى"، والذي يدلُّ على الانتهاءِ، أو يفيد انتهاء الغاية في الزمان أو المكان، مثل وصلت سفينة الفضاء إلى القمرِ، كما تدل "إلى" أيضًا على المصاحبة، مثل: اعمل بجد ستفيد مجتمعك إلى نفسك.

وتخلل الملتقى فقرة من الإنشاد الديني قدمتها الطفلة جنى داود، مبدعة مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وفي نهاية الملتقى، ختم الباحثان حديثهما بالإجابة عن بعض الأسئلة حول الموضوع، وأثناء الشرح استخدم الباحثان بعض الشرائح التوضيحية، معتمدَيْن على أسلوب المناقشة والتحاور مع الأطفال، تشجيعاً لهم على المشاركة. 

يذكر أن ملتقى "الطفل الخلوق والنظيف والفصيح" يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، ويتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف.

ملتقى الطفل بالجامع الأزهر ملتقى الطفل الجامع الأزهر حياة المسلم حسن المعاملة

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