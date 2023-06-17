بالأسماء.. التشكيل الكامل لهيئة مكتب نقابة المهندسين بعد حل الأزمة

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة النقيب العام طارق النبراوي، أول اجتماع له بعد حل الأزمة داخل المجلس، الخميس قبل الماضي.

وانتهى المجلس إلى إعادة تشكيل هيئة المكتب كالتالي: الدكتور هشام سعودى وكيلًا، والدكتور أحمد البدوي وكيلًا، واللواء محمود عرفات الأمين العام، واللواء مهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفى أمين مساعد صندوق، والمهندس محمد حمودة أمين عام مساعد.

جاء ذلك بعد إعلان استقالة جميع أعضاء هيئة المكتب من مناصبهم وعودتهم إلى عضوية المجلس، في مؤتمر صحفي تم عقده بمقر النقابة بحضور وزيري الري والنقل.

ومن المقرر أن تصدر النقابة بيانًا بما تم في الاجتماع الذي انتهى إلى التشكيل الجديد لهيئة المكتب.

وكان وزيرا الري والنقل، عقدا الخميس قبل الماضي، مؤتمرًا صحفيًا بمقر نقابة المهندسين أعلنا خلاله عن انتهاء الأزمة داخل مجلس النقابة.

وشارك في المؤتمر نقيب المهندسين طارق النبراوي وأعضاء هيئة المكتب الستة.

وخلص المؤتمر إلى الآتي:

- إعلان تجديد الثقة في نقيب المهندسين ورفض طلب سحب الثقة منه رسميًا.

- وزير الري: اللجنة القضائية لم تتمكن من استكمال أعمال الجمعية العمومية، والأحداث أدت لعدم إعلان النتيجة.

- النبراوي: أدعو الجميع إلى التكاتف وتكثيف العمل والترابط والعودة إلى روح الإخاء والمحبة بين جموع المهندسين.

- إعلان استقالة جميع أعضاء هيئة المكتب من الهيئة، واستقالة بعضهم من المجلس أيضًا حتى الآن "حسام رزق وإيهاب خضر".

- كامل الوزير: الدولة تحرص على استقلال نقابة المهندسين وترك العمل النقابي لأعضاء النقابة.

- وزير النقل وجه دعوة للتنازل عن البلاغات أو الشكاوى وحل المشكلات داخل النقابة.