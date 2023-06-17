السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: بايرن ميونخ يكمل اتفاقه مع رافائيل جيريرو لضمه

رافائيل جيريرو
رافائيل جيريرو

أكمل نادي بايرن ميونخ الألماني اتفاقه مع البرتغالي رافائيل جيريرو، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد جيريرو مع بروسيا دورتموند بنهاية شهر يونيو الجاري، أي أن توقيعه لبايرن ميونخ سيكون في صفقة انتقال حر.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن بايرن ميونخ أكمل الاتفاق مع رافائيل جيريرو وتم تجهيز العقود الرسمية لانضمام اللاعب لصفوف الفريق.

ولعب جيريرو 36 مباراة بقميص بروسيا دورتموند وسجل 6 أهداف وصنع 14.

وأفاد رومانو أن عقد جيريرو مع بايرن ميونخ سيمتد حتى 2026، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يكون خلال الأسبوع المقبل.

وبدأ جيريرو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق كليرفونتاين، وتدرج في المراحل العمرية للنادي ثم انضم لفريق كان تحت 19 عامًا وصعد لفريق الرديف في صيف 2010 قبل أن يلتحق بالفريق الأول في النادي في صيف 2012، وانتقل لفريق لوريان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013.

وانتقل جيريرو لصفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016، وشارك في 224 مباراة بقميص الفريق وسجل 40 هدفًا وصنع 50 لزملائه.

بايرن ميونخ رافائيل جيريرو جيريرو بروسيا دورتموند الانتقالات الصيفية الجارية

الأكثر قراءة

الأزمة الروسية - الأوكرانية.. مدبولى: سوف نواصل جهدنا الإفريقى تحقيقًا للهدف الأسمى وهو تحقيق السلام

خطة توفير الـ30 مليارًا.. عملية خفض الاستيراد: تطوير الإنتاج المحلى لتصنيع «البديل الجيد»

أمان الغرباء.. كيف تتعامل مصر مع ملف اللاجئين؟

بوتين يلتقى وفد الوساطة الإفريقية لبحث وقف الحرب فى أوكرانيا

أسماء المصريين الناجيين في حادث غرق "مركب اليونان" (صور)

بعد زيارة المشاهير| "سياحة الطعام".. كيف يمكن الاستفادة منها في مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس