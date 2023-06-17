رومانو: بايرن ميونخ يكمل اتفاقه مع رافائيل جيريرو لضمه

أكمل نادي بايرن ميونخ الألماني اتفاقه مع البرتغالي رافائيل جيريرو، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد جيريرو مع بروسيا دورتموند بنهاية شهر يونيو الجاري، أي أن توقيعه لبايرن ميونخ سيكون في صفقة انتقال حر.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن بايرن ميونخ أكمل الاتفاق مع رافائيل جيريرو وتم تجهيز العقود الرسمية لانضمام اللاعب لصفوف الفريق.

ولعب جيريرو 36 مباراة بقميص بروسيا دورتموند وسجل 6 أهداف وصنع 14.

وأفاد رومانو أن عقد جيريرو مع بايرن ميونخ سيمتد حتى 2026، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يكون خلال الأسبوع المقبل.

وبدأ جيريرو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق كليرفونتاين، وتدرج في المراحل العمرية للنادي ثم انضم لفريق كان تحت 19 عامًا وصعد لفريق الرديف في صيف 2010 قبل أن يلتحق بالفريق الأول في النادي في صيف 2012، وانتقل لفريق لوريان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013.

وانتقل جيريرو لصفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016، وشارك في 224 مباراة بقميص الفريق وسجل 40 هدفًا وصنع 50 لزملائه.