قناة الناس| عصام الروبى يكشف نفحات يوم عرفة وأهم الأعمال فيه (فيديو)

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه من العلوم أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام "الحج عرفة".

وأضاف "الروبي"، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن من لم يقف على عرفات فلا يصح له حج، والوقوف ينبغي أن يأخذ جزءًا من النهار ومن الليل، حتى ولو بعد غروب الشمس بلحظات أو دقائق، لافتًا إلى أن من انصرف قبل غروب الشمس فيرى العلماء أن وقوفه باطل.

وأوضح الروبي، أن الوقوف بعرفة فيه ما فيه من الضراعة، لأن الإنسان حينما يقف على صعيد عرفات وهو يرجو من الله تعالى الرحمة والمغفرة والقبول، فإن الله يتقبله بقبوله الحسن؛ ليكون من عباده المرحومين والمقبولين ومن عتقاء الله من النار، مؤكدًا أن الله تعالى يكرم عباده في هذا اليوم، وحجاج بيت الله الحرام ويباهي بهم ملائكته في السماء.

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