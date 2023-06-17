السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عصام الروبى يكشف نفحات يوم عرفة وأهم الأعمال فيه (فيديو)

الدكتور عصام الروبي
الدكتور عصام الروبي

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه من العلوم أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام "الحج عرفة".

وأضاف "الروبي"، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن من لم يقف على عرفات فلا يصح له حج، والوقوف ينبغي أن يأخذ جزءًا من النهار ومن الليل، حتى ولو بعد غروب الشمس بلحظات أو دقائق، لافتًا إلى أن من انصرف قبل غروب الشمس فيرى العلماء أن وقوفه باطل.

وأوضح الروبي، أن الوقوف بعرفة فيه ما فيه من الضراعة، لأن الإنسان حينما يقف على صعيد عرفات وهو يرجو من الله تعالى الرحمة والمغفرة والقبول، فإن الله يتقبله بقبوله الحسن؛ ليكون من عباده المرحومين والمقبولين ومن عتقاء الله من النار، مؤكدًا أن الله تعالى يكرم عباده في هذا اليوم، وحجاج بيت الله الحرام ويباهي بهم ملائكته في السماء.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس يوم عرفة الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر ايات بينات

الأكثر قراءة

الأزمة الروسية - الأوكرانية.. مدبولى: سوف نواصل جهدنا الإفريقى تحقيقًا للهدف الأسمى وهو تحقيق السلام

خطة توفير الـ30 مليارًا.. عملية خفض الاستيراد: تطوير الإنتاج المحلى لتصنيع «البديل الجيد»

أسماء المصريين الناجيين في حادث غرق "مركب اليونان" (صور)

“مصايف الإسكندرية” عن ظهور القرش فى "المكس": موسم تزاوج وغير مؤذية

أمان الغرباء.. كيف تتعامل مصر مع ملف اللاجئين؟

بوتين يلتقى وفد الوساطة الإفريقية لبحث وقف الحرب فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس