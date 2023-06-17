سينما العيد.. أكشن وكوميديا و«سوبر هيرو» على طريقة هوليوود

منافسة شرسة يشهدها موسم عيد الأضحى السينمائى، مع انتظار الجمهور أعمال كبار النجوم، الذين أعلنوا عن انتهاء تصوير أفلامهم خلال الفترة الماضية، وبدء الحملات الترويجية لطرحها فى العيد، وتنوع الأعمال يمثل وجبة دسمة بين الكوميدى والأكشن والفانتازيا.

وتنشر «الدستور»، فى السطور التالية، القائمة الكاملة لأفلام عيد الأضحى، التى تأكدت مشاركتها فى الموسم المنتظر، بالإضافة إلى القصة الرئيسية لهذه الأفلام وكواليس تصويرها، وأهم النجوم المشاركين بها.

مستر إكس: شركة لتطليق الأزواج ومساعدتهم فى الحصول على حقوقهم

يشارك فيلم «مستر إكس» فى موسم عيد الأضحى المقبل، بعدما انتهى صناعه من تصويره بالكامل منذ فترة، وطرحت الجهة المنتجة له «البرومو» الرسمى، الذى سيطرت عليه حالة من البهجة والكوميديا.

وتدور أحداث فيلم «مستر إكس» فى إطار كوميدى اجتماعى، من خلال قصة عن شخصية «مستر إكس»، وهو صاحب شركة مخصصة فى تطليق الأزواج والحصول على حقوقهم من زوجاتهم.

وظهر فى «البرومو» الرسمى للفيلم «بيج رامى» وهو يبكى أثناء مطالبته لـ«مستر إكس» بتطليقه من زوجته بسبب تعنيفها له.

ويشارك فى بطولة «مستر إكس» كل من أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس وبيومى فؤاد ورحاب الجمل ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف مثل «بيج رامى» وأكرم حسنى وريم مصطفى ومصطفى خاطر ومحمد أنور وصبرى فواز وعمرو يوسف ورانيا منصور، وهو قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

البعبع: أمير كرارة مجرم تائب ورومانسى.. وياسمين صبرى صيدلانية

فى مزيج من الأكشن والكوميديا والرومانسية، يشارك النجم أمير كرارة فى بطولة فيلم «البعبع»، الذى يجسد فيه شخصية «سلطان»، وهو مجرم تائب يحاول الابتعاد عن عالم الجريمة، ويجمعه بعض المواقف بطبيبة صيدلانية، تجسد دورها الفنانة ياسمين صبرى، فى أول تعاون بينهما، ما يدفعه لمحاولة التقرب منها.

وانتهى فريق عمل «البعبع» من تصوير الفيلم خلال الأيام الماضية، حيث احتفل صناع وأبطال العمل بـ«الفركش» بقيادة المخرج حسين المنباوى، الذى تفرغ مؤخرًا لمرحلتى «المونتاج» و«الماكساج»، استعدادًا لطرح الفيلم فى السينما.

وبدأت شركة «سينرجى فيلمز» المنتجة للفيلم الدعاية للعمل، عبر نشر مقاطع ترويجية وبوسترات رسمية، مع الإعلان رسميًا عن خوضه السباق السينمائى فى موسم عيد الأضحى، وحقق البرومو الرسمى للفيلم مؤخرًا انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ويشارك فى بطولة فيلم «البعبع» كل من: أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، بالإضافة إلى النجم عباس أبوالحسن، وهو من تأليف إيهاب بليبل.

بيت الروبى: التعاون الأول بين كريم عبدالعزيز وبيتر ميمى فى السينما

انتهى صناع فيلم «بيت الروبى» من تصوير العمل منذ فترة، وأعلن صناعه عن طرحه قبل عيد الأضحى بأسبوع، وتحديدًا يوم ٢١ يونيو الجارى.

ويمثل هذا الفيلم التعاون الأول بين النجم كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمى فى السينما، بعد تعاونهما معًا على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل «الاختيار».

ويناقش «بيت الروبى» قضية معاناة الأزواج بسبب تأخر الإنجاب، وكيفية التعامل والتغلب على هذا الأمر، فى إطار كوميدى اجتماعى، يجسد من خلاله كريم عبدالعزيز ونور اللبنانية دور الزوجين، بمشاركة كريم محمود عبدالعزيز، لتكتمل بذلك الوجبة الكوميدية الدسمة فى الفيلم.

ويشارك فى بطولة الفيلم: تارا عماد وشريف دسوقى وحاتم صلاح ومحمود السيسى، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

تاج: أول فيلم عربى «سوبر هيرو» بمقاييس «مارفيل» العالمية

دخل فيلم «تاج» تصوير مرحلة المونتاج والجرافيكس للحاق بموسم عيد الأضحى، ويتابع النجم تامر حسنى «مونتاج» مشاهد الفيلم بدقة منذ فترة طويلة حتى بعد الانتهاء من التصوير، حيث يوجد فى غرف المونتاج رفقة المخرجة سارة وفيق.

ويُعرَض الفيلم فى عدد كبير من دور العرض السينمائية داخل مصر والوطن العربى، بالإضافة إلى عرضه فى السينمات الأمريكية والأوروبية.

ويعتبر «تاج» أول فيلم «سوبر هيرو» بمقاييس «مارفيل» العالمية، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق، من خلال شخصيتين توأم يجسدهما تامر حسنى، يمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

وإلى جانب تامر حسنى، يشارك فى بطولة الفيلم كل من دينا الشربينى وساندى وبيومى فؤاد، وهو من تأليف تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

«أبونسب» و«فوى فوى فوى» بعد العيد

تنتظر مجموعة من الأفلام مرور الأيام الأولى من موسم عيد الأضحى المبارك، من أجل عرضها فى دور السينما خلال هذه الفترة، فى ظل عدم الانتهاء من تصويرها حتى الآن.

وينتظر الفنان محمد إمام ما يقرب من أسبوعين لعرض فيلمه الجديد «أبونسب»، الذى قارب على الانتهاء من تصويره بشكل كامل. كما يعرض الفنان محمد فراج والنجمة نيللى كريم فيلمهما الجديد «فوى فوى فوى» بعد أيام قليلة من عيد الأضحى، بعد انتهاء أعمال ما بعد التصوير، من «مونتاج» و«مكساج».

وكان فيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان، خرج من سباق عيد الأضحى المبارك عقب الانتهاء من تصويره، ومن المقرر أن يعود المخرج ماندو العدل لاستئناف تصوير الفيلم الجديد خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم خلال موسم الصيف.

وانتهى محمد رمضان من تصوير كل مشاهده، ولم يتبق سوى مشاهد قليلة لباقى أبطال العمل، ويسعى المخرج ماندو العدل للانتهاء منها، ليتفرغ بعدها لوضع اللمسات الأخيرة، ويصبح العمل جاهزًا للعرض.

ويناقش «ع الزيرو» قضية الاتجار بالأعضاء البشرية فى إطار اجتماعى خفيف، ويعد التعاون الأول بين محمد رمضان ونيللى كريم، إلى جانب كل من جومانا مراد وخالد الصاوى وإسلام إبراهيم وشريف دسوقى والطفل منذر مهران، علاوة على مجموعة من ضيوف الشرف، وهو تأليف مدحت العدل.