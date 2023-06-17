تصدرت محركات البحث بسببه.. من هو حبيب شاكيرا الجديد؟

تصدرت شاكيرا محركات البحث على جوجل، وذلك عقب إعلانها عن ارتباطها بحبيب جديد وهو بطل عالمى، حيث قالت صحف إسبانية، إن شاكيرا وبطل العالم في سباقات فورمولا 1، البريطاني لويس هاميلتون، تربطهما علاقة رومانسية تتجاوز الصداقة، بل إنهما أظهرا علامات المودة وتبادلا القبلات أمام أفراد مقربين.

وأشارت التقارير، إلى أن العلاقة بين شاكيرا ولويس هاميلتون في مراحلها الأولية، ووصفتها مصادر مقربة من عائلة شاكيرا بأنها بداية مرحة للمطربة الكولومبية وأشار شهود في سباق الجائزة الكبرى الإسباني أنهم رأوهم يتبادلون الأحضان بطريقة حميمية.

وبعد تصدر شاكيرا وحبيبها الجديد التريند وبعد بحث العديد من محبي شاكيرا عن من هو، فى هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة كافة المعلومات عن حبيب شاكيرا الجديد

_ اسمه السير لويس كارل دافيدسون هاملتون

_‏ ولد في 7 يناير عام 1985 في ستيفنيدج بإنجلترا هو بطل سباق سيارات فورمولا 1.

_يخوض السباقات حاليا لصالح فريق مرسيدس جي بي .

_ كان البطل الأصغر في تاريخ سباق الفورمولا 1 قبل تحقيق السائق الألماني سيباستيان فيتل لقب موسم 2010.

_ كما يعتبر أول شخص أسمر يشارك في هذا السباق.. ليتوج بأول بطولة في تاريخه القصير الذي لم يتجاوز العامين وقت تحقيق البطولة.

_حقق لويس هاميلتون بطولة العالم للفورمولا 1 ، 7 مرات أعوام 2008 و 2014 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020.

_ لويس هاميلتون يُعَد صاحب الرقم القياسي كأكثر من حقق مركز الانطلاق وكان أول المنطلقين في سباق جائزة بول ريكارد في فرنسا وهي المرة 86 له كأول المنطلقين كما أن لويس هاميلتون قد حطم الرقم القياسي المسجل باسم مايكل شوماخر بعدد 91 واصبح الأكثر فوزا في تاريخ الفورمولا 1.