السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمجد الحداد: كثرة تناول المضادات الحيوية قد تخلق فيروسًا أشد فتكًا وخطورة

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن العامين الماضيين شهدا استخدامًا مبالغًا فيه للمضادات الحيوية، محذرًا من أنه قد يولد فيروسات مقاومة للمضادات الحيوية وتكون أشد فتكًا وخطورة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كثرة تناول المضادات الحيوية يقلل المناعة والاستجابة لأي مضاد، مؤكدًا أن العدوى الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية .

فيروس كورونا تم تعديل محتواه الجيني

وأكد خلال المداخلة أن فيروس كورونا، كان موجودا بالفعل في الخليج، وهي كورونا الجمال والخفافيش، ولكن تم تعديل بعض من المحتوى الجيني للفيروس؛ ليكون أكثر شدة وفتكًا ومع قدرته ومع اللقاحات أصبح ضعيفًا، حتى إنه أصبح مثل دور البرد وهذه الأبحاث غير مثبتة علميًا إلى الآن. 

المضادات الحيوية خطورة العدوى الفيروسية يولد فيروسات فيروس كورونا تعديل محتواه الجيني

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