قناة الناس| يسرى عزام يوضح ماذا فعل النبى فى يوم عرفة (فيديو)

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى جبل عرفة يوم التاسع من ذي الحجة لأنه صلى الفجر بمنى ثم توجه بعدها إلى عرفة، لأن المسافة بينهما قريبة.

وأضاف “عزام”، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول وقف على عرفة وقبيل صلاة الظهر قال لبلال “يا بلال أنصت لي الناس”، فنادى بلال “أيها الناس أنصتوا لرسول الله”، وكانت تلك الخطبة هي خطبة الوداع، مؤكدًا أن خطب النبي لها العجب فكلماتها قليلة ولكن معانيها كثيرة.

وأوضح عزام أن الرسول في خطبة الوداع قال “أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا”، ويخبر الصحابة أن الله يغفر لكل من وقف بعرفة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.