شرم الشيخ تستقبل مهرجان السينما العربية في دورته الأولى منتصف يوليو

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمكتبه بالقاهرة، وفدًا من اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 15 إلى 20 يوليو من العام الجاري.

ورحب المحافظ بالوفد وأبدى موافقته برغبة إدارة المهرجان بأن يكون اللواء خالد فودة الرئيس الفخري الدائم لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية.

ضم وفد المهرجان الكاتب الصحفي أيمن الحكيم رئيس المهرجان والمهندس أسامة الشيخ الخبير الإعلامي، والفنانة وفاء عامر، والسيناريست الدكتور مدحت العدل، والإعلامي محمد فؤاد منسق عام المهرجان، والمخرج كريم إسماعيل.

من جانبه أبدى أيمن الحكيم رئيس المهرجان سعادته بقبول اللواء خالد فودة الرئاسة الفخرية الدائمة للمهرجان وقال إن حماس المحافظ ينبأ بميلاد مهرجان سينمائي كبير وحقيقي يليق بالسينما المصرية تكون مصر دائما هي عاصمة السينما العربية.

كما عرض الحكيم ملفًا كاملًا بكل التفاصيل واخرالمستجدات والاستعدادات لإقامة الدورة الأولى للمهرجان.

وفي ختام اللقاء وجه محافظ جنوب سيناء كافة الإدارات بالمحافظة بالتعاون مع إدارة المهرجان وتذليل كافة العقبات حتى يخرج المهرجان في دورته الأولى بصورة عالمية تليق بمدينة شرم الشيخ التي أصبحت مقصدًا لكل دول العالم.