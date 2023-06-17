بتوجيهات رئاسية.. حياة كريمة: سداد 4 ملايين جنيه إيجارات للأسر المتعثرة بالإسكندرية

قالت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكون بالخير على كل محافظة يقوم بزيارتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم اكتشاف مجموعة من الأسر مستحقة للمساعدة ومتعثرة في سداد القيمة الإيجارية بالإسكندرية، مؤكدة أن حالتهم الاقتصادية لا تسمح وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم سداد المستحقات عنهم.

وتابعت، أنه تم سداد القيمة الإيجارية لهم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية، كما تم البحث عن حلول لهم حتى لا تتعرض هذه الأسر لنفس المشكلة مرة ثانية وعددها 1000 أسرة، وتم سداد 4 ملايين جنيه عنهم، وكان الهدف هو أن يحتفلوا بالعيد دون أي ديون.

مقترحات لتحقيق تمكين اقتصادي لهم

وأشارت إلى أنه تجري حاليًا دراسة لكل أسرة على حدة، وسيتم تحديد العمل الذي يمكن توفيره لهم من تمكين اقتصادي بشكل فردي أو إدخالهم لمصانع موجودة، أو لو أنهم من ذوي الهمم أو امرأة تعول أطفالًا أو كبار السن، فهناك مقترح بأن يتم تخصيص راتب شهري لهم.