السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال توقف
قوات الاحتلال توقف العمل في بناء منزل فلسطيني

أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، العمل ببناء منزل واستولت على حفار في قرية الزويدين، جنوب مدينة الخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أسامة مخامرة الناشط ضد الاستيطان، إن قوات الاحتلال أوقفت العمل في بناء منزل لمواطن فلسطيني يدعى نايف علي طعيمات، في قرية الزويدين، واستولت على حفار يعود لمواطن فلسطيني آخر يدعى موسى محمود العدرة، كان يعمل في المكان، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف أن المنطقة التي يشيد فيها البناء تقع في منطقة المخطط الهيكلي للقرية ولم يسبق أن أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل فيها.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الخليل الضفة الغربية مواطن فلسطينى إسرائيل

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