قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، العمل ببناء منزل واستولت على حفار في قرية الزويدين، جنوب مدينة الخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أسامة مخامرة الناشط ضد الاستيطان، إن قوات الاحتلال أوقفت العمل في بناء منزل لمواطن فلسطيني يدعى نايف علي طعيمات، في قرية الزويدين، واستولت على حفار يعود لمواطن فلسطيني آخر يدعى موسى محمود العدرة، كان يعمل في المكان، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف أن المنطقة التي يشيد فيها البناء تقع في منطقة المخطط الهيكلي للقرية ولم يسبق أن أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل فيها.