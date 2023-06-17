السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم السبت 31 ألف ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي، اليوم السبت، يبلغ نحو 31 ألفًا و300 ميجاوات، نظرًا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 35 درجة مئوية في نهار اليوم السبت 17 يونيو 2023.

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في نشرته أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم السبت يبلغ نحو 31 ألف ميجاوات.

كما أشار مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الأربعاء نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام / كيلووات ساعة.

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن مؤشر حالة الحمل، ظَهر اليوم السبت، باللون الأخضر وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم السبت" منذ منتصف الليل ، وكان قد ظهر أمس الجمعة باللون الأخضر طوال اليوم.

في سياق آخر، ينصح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخمس نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء:

إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة.

فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل.

فصل الأجهزة عن القابس الكهربائي في حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة.

استخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة. 

الكهرباء مرفق جهاز تنظيم ميجاوات

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