الاقتصادى العالمى يكشف كيف غير الابتكار الاجتماعى ملايين الأشخاص فى 25 عامًا

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي "world economy fourm" أن العالم يواجه أربعة تحولات رئيسية - وكلها تحدث في وقت واحد، ومنها التحولات الاقتصادية، بما في ذلك إزالة الكربون بشكل دراماتيكي عن الصناعة والتكنولوجيا، بسبب دمج العالمين الرقمي والمادي وتضمين الذكاء الاصطناعي؛ الجيوسياسية، مدفوعة بالتحول من بيئة أحادية القطب إلى بيئة متعددة الأقطاب؛ والاجتماعية، حيث يتعامل المواطنون مع التغيرات الهائلة والقيم المتضاربة أحيانًا.

وأوضح المنتدى الاقتصادي العالمي "world economy fourm" أنه في مواجهة هذا التغيير السريع، نحتاج إلى ابتكارات جذرية تشكل الغراء لمجتمعاتنا وتضمن عدم تخلف أحد عن الركب، تشكل سلالة جديدة من المبتكرين الاجتماعيين، الذين يضعون التأثير والإنصاف والعدالة على الربح في توزيع الموارد وخلق القيمة، مصدرًا متزايد الأهمية للحلول الإبداعية لهذه التحديات.

ولفت المنتدى الاقتصادي العالمي world economy fourm إلى ما أظهره المبتكرون الاجتماعيون القدرة على معالجة المشاكل العميقة الجذور في مجالات مثل الاستدامة البيئية، والصحة، والتعليم، والتنمية الريفية، والوصول إلى مئات الملايين من الناس في هذه العملية.

وأوضح أنه من خلال تقديم خدمات تخريبية في المواقف التي تقصر فيها الأسواق الحرة والهياكل الحكومية القائمة، يصل هؤلاء المبتكرون الاجتماعيون إلى المجتمعات المتروكة عبر قطاعات ومناطق جغرافية متعددة.

كما أنهم يقومون بتحويل صناعات بأكملها، حيث تستيقظ الشركات على طرق جديدة لمعالجة القضايا المجتمعية التي تتناغم مع متطلبات المستهلكين والموظفين والعديد من الشباب.

وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي world economy fourm أنه في عام 1998، كان المبتكرون الاجتماعيون روادًا إلى حد كبير، حيث عملوا على هوامش الاقتصادات وجهود التنمية الدولية، كثيرًا ما ذهبت جهودهم دون الاعتراف، لقد كافحوا للوصول إلى صناع القرار أو العثور على شركاء يمكنهم مساعدتهم على تحقيق الحجم. في كثير من الأحيان أسيء فهمها من قبل الحكومات والشركات الخاصة وعامة الناس.

وأشار إلى أنه في ربع القرن الماضي، انقلب المد داخل قطاع وممارسات وأدوات الابتكار الاجتماعي ونماذج رواد الأعمال الاجتماعيين في التيار الاقتصادي والاجتماعي، مما يوفر شريان حياة لأولئك الأكثر عرضة للخطر- بما في ذلك الشباب والنساء والمجموعات المستبعدة والأقليات.

ومن الجدير بالذكر أنه في نهاية أبريل 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل التنمية المستدامة، على أساس أنه يدفع جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.

ودعت الأمم المتحدة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تنفيذ سياسات تدعم المشاريع الاجتماعية والتعاونيات والابتكار الاجتماعي، هو جزء من موجة أوسع من الاعتراف بالقطاع، مع الهيئات الدولية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بعد اعتماد خطط عمل وتوصيات الاقتصاد الاجتماعي الخاصة بهم.