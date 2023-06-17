إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة أثناء عملهما فى الفيوم

أصيب عاملان بكسور وكدمات وجروح، إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما في الفيوم، وجرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بحادث سقوط من علو لعاملين أثناء عملهما، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



دفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.



وتبين أن المصابين هما: "محمد. س " 30 سنة، مقيم بحي الجون بدائرة المحافظة، مصاب بسحجات وكدمات وكسر بالساق اليسرى، و"خالد . س"، 21 سنة مصاب بكسر بالساق.

جار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والاستماع إلى أقوال المصابين لبيان سبب إصابتهما، وتحرير محضر بالحادث.