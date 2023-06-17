مدرب إسبانيا: رودرى ومودريتش الأفضل.. ولا أهتم بمستقبل مبابى

تحدث لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن مواجهة منتخب كرواتيا المرتقبة في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الكرواتي، غدًا الأحد، على ملعب "فينورد"، في المباراة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، في الساعة العاشرة إلا ربعا مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مدرب إسبانيا يتحدث عن مواجهة كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

وقال لويس دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "الجميع بخير، والثنائي داني أولمو ورودريجو جاهزان للمباراة المرتقبة أمام كرواتيا".

وعن تغييرات التشكيل الأساسي للمنتخب الإسباني، أجاب لا فوينتي: "التغييرات بين اللاعبين ضرورية لأي فريق، وأظهرنا أننا منتخب قوي في أوروبا".

وأفاد: "أرى أن غضب اللاعبين من عدم حصولهم على وقت كبير للعب أمرًا طبيعيًا؛ لأن الجميع يُدرك مدى أهمية التواجد هنا".

وأكد: "مجرد وجود هؤلاء اللاعبين هنا، يؤكد أهميتهم وتميّزهم، منتخب إسبانيا يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين".

وتابع: "الفرص متساوية بيننا وبين كرواتيا، وكل فريق له ما يُميّزه، لقد أظهر شخصيته القوية أيضًا بالوصول إلى المباراة النهائية".

وبسؤاله عن اللاعب الأفضل بين رودري ولوكا مودريتش، قال لا فوينتي: "اختياري للأفضل يُعد أمرًا شخصيًا، لذلك لا أستطيع اختيار لاعبًا واحدًا منهم".

وأوضح: "رودري أفضل لاعب وسط في العالم، ومودريتش هو أفضل لاعب في عالم آخر".

وعن إمكانية انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى الدوري الإسباني، في ظل اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته، قال لا فوينتي: "مع كامل احترامي للجميع، ولكنني لست مهتمًا بالأمر، إنني أهتم فقط بمواجهة كرواتيا".

واختتم لا فوينتي تصريحاته، قائلًا: "الجميع يركز حاليًا على هذه المباراة المصيرية، نأمل في مواصلة الانتصارات والتتويج باللقب لكي نكون جميعًا أبطالا سواء مَنْ يلعب ومَنْ لا يلعب".

مشوار إسبانيا وكرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023

- وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما تغلّب على إيطاليا بنتيجة 2-1.

- بينما خطف منتخب كرواتيا بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، على حساب هولندا بنتيجة 4-2.

- وبناءً عليه، يلتقي منتخب إيطاليا نظيره الهولندي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، غدًا الأحد، على ملعب "دي جرولش فيست"، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.