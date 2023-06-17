السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير كرارة ضيف "معكم" مع منى الشاذلى على شاشة CBC

أمير كرارة
أمير كرارة

يحل النجم أمير كرارة لأول مرة ضيفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي والمذاع على شاشة CBC.
 
ومن المقرر أن يكشف "كرارة" خلال الحلقة عن كواليس وأسرار حياته الفنية لأول مرة، كما يتحدث عن كواليس مسلسله الذي عرض برمضان الماضي "سوق الكانتو"، بالإضافة لفيلمه الجديد "البعبع" وتقديمه الكوميديا خلال عمل سينمائي.

وعرض مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته بجانب النجم أمير كرارة مى عز الدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

من جهة أخرى، أوشك المخرج حسين المنباوى على الانتهاء من مونتاج ومكساج فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المقبل، من إنتاج سينرجي فيلمز، حيث دخل الفيلم غرف المونتاج وذلك أثناء تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم.

وكانت قد طرحت شركة سينرجى فيلمز الإعلان التشويقي لفيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة، واحتوى البرومو على مشاهد إثارة وتشويق وكوميديا، كما كشفت الشركة عن الصور الأولى من الفيلم المنتظر الذى يعد إحدى مفاجآت الموسم السينمائى المقبل.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبدالرحمن) العديد من المواقف.

أحمد صلاح حسني إخراج حسين المنباوي الفنان الفنانين العرض السينمائي العز

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