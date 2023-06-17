السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

توقيع الكشف الطبي على طفلة عذبها والدها في المعادي

التعدي بالضرب
التعدي بالضرب

أمرت نيابة المعادي الجزئية، طلب تحريات المباحث حول واقعة اتهام أب بالتعدي بالضرب على ابنته والتسبب في إصابته، وتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان إصابتها، وإثبات التعدي.

واستمعت النيابة إلى أقوال الأب الذي أكد استمرار تعديه على ابنته القاصر لتأديبه ولتعديل سلوكها.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو، تم رصده عبر المواقع الإخبارية، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طفلة وتعذيبها.

كان تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية، متضمنًا تعرض طفلة للتعد بالضرب من قِبل والدها وإحداث إصابتها "بكدمات متفرقة".

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل لوالدها وتبين أنه أحد الأشخاص، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المعادي الجزئية الضرب التعدي النيابة

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