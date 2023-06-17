نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف مفاجأة عن الموعد الحقيقي لبداية الحرب

كشف مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الموعد الحقيقي لبداية الحرب في السودان.

وقال خلال مؤتمر صحفي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قوات الدعم السريع بدأت الحرب في السودان، يوم 13 أبريل وليس 15 أبريل كماهو معلن، إذ احتل مطار مروي.

وأكد أن الجيش السوداني حاول التدخل لوقف قوات الدعم السريع، ووقف الحرب، ولكن قوات الدعم السريع عززت من نشاطها في مطار مروي يوم 14 أبريل، بقوة قوامها 120 سيارة ثم اندلعت الحرب بعدها يوم 15 أبريل وهاجم مقر القائد العام للقوات المسلحة.

وأوضح أن هناك ضرورة بإنهاء الحرب في السودان، قائلا: "نهاية الحرب يعني أن يكون للسودان جيش واحد".