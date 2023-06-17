السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. افتتاح فرع جديد لمجلس الدولة فى طنطا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يفتتح المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، غدًا الأحد، مقر فرع جديد لمجلس الدولة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ويضم الفرع محاكم مجلس الدولة المختلفة للقضاء الإداري، أو المحاكم التأديبية وغيرها من قاعات المحاكم المتخصصة، فيما عدا المحكمة الإدارية العليا، التي عددها ١١ دائرة علي مستوي الجمهورية فقط، وتتمركز دوائر المحكمة الإدارية العليا، بكافة تخصصاتها في القاهرة بمقر مجلس الدولة بالدقي.

ويحضر الافتتاح عدد من الشخصيات القضائية المعروفة، بوجود لفيف من الحضور الإعلامي لتوثيق الحدث.

المستشار عادل عزب مجلس الدولة مدينة طنطا محافظة الغربية

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