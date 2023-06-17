السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصر ثقافة نجع حمادي يقدم العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة" (صور)

العرض المسرحي ليلة
العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة"

شهد مسرح قصر ثقافة نجع حمادى بقنا، بحضور جماهيرى كبير، العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة" لفرقة القصر، ضمن عروض الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك عقب افتتاح القصر بعد خطة التطوير.

تدور أحداث العرض المسرحي عن العلاقة الأزلية بين الإنسان والشيطان وكيف أنه في هذا الزمان قد غلب الإنسان مكر الشيطان بألاعيبه التي لم تحدث من قبل، فتدور الأحداث حول إبليس وهو يتابع ما يحدث داخل قصر الملك شهريار والحكاية التي تنتهي بعفو شهريار عن شهرزاد وتنتهي بهزيمة إبليس وتغلب الإنسان عليه.

العرض تأليف أحمد سمير، أشعار عبد الحميد علي، موسيقى عبد العال رجال، سينوغرافيا فاطمة أبو الحمد، استعراضات محمد بريقع، مخرج منفذ أدهم جابر، إخراج عادل العدوي، وبطولة أدهم جابر، أيمن عبد المطلب، أيمن حداد، معتز سعيد، عماد محمود.

حضر العرض اللجنة المكونة من المخرج المسرحي حمدي أبوالعلا، مهندس الديكور محمود جمال، الناقد المسرحي طارق مرسي، وليد فتحي مقرر اللجنة، والعرض قدم بإشراف فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قد افتتحا قصر ثقافة نجع حمادي، صباح أول أمس الخميس، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد من أبناء المدينة والمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تطوير القصر وإعادة تأهيله بالكامل.

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