بشرى تبدأ تصوير "طبيبة شرعية"

بدأت الفنانة بشرى، تصوير أحداث مسلسلها الجديد "طبيبة شرعية" والمكون من 30 حلقة، لعرضه خارج الموسم الدرامي الرمضاني.

وتصور بشرى اليوم، مشاهدها مع الفنانة مروة عبدالمنعم، التي انضمت مؤخرًا لطاقم العمل.

ونشرت بشرى مجموعة من الصور من كواليس التصوير وعلقت عليها وكتبت:"باسم الله توكلنا علي الله، أقدم لكم شخصية نيرمين في مسلسل طبيبة شرعية، إخراج شادي أبو شادي، تأليف محمد الغيطي، مع النجمه القمر العسل السكر بالقوي بشرى".

مسلسل «طبيبة شرعية» بطولة عدد من النجوم منهم الفنان مي سليم، رزان مغربي، سارة عبد الله، محمد سليمان، أيمن عزب،ياسر علي ماهر، سميرة صدقي، عابد عناني، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.

وعلى صعيد آخر تصور الفنانة بشرى فيلمها الجديد «ولاد حريم كريم» مع النجم مصطفى قمر وعدد كبير من النجوم وتوفق بشرى بين العملين من أجل الانتهاء منهما في الوقت المحدد خلال الفترة القادمة حيث يعرض المسلسل نهاية العام الجاري ولم تحدد الشركة المنتجة لفيلم النجم مصطفى قمر موعد عرض الفيلم حتى الآن.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس أيضًا.