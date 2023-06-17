وزير الزراعة: إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر بتكنولوجيا مصرية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هذه الزيارة تأتى في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات، واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر، وهى الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر.

وأشار السيد القصير إلى أنه يتم تنفيذها من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وأن المحطة تقع على مساحة 26 فدانًا لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو ، وبطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة في الموسم لتكفي لزراعة مساحة 4000 فدان بالشتل فى الموسمين بتمويل من هيئة تنمية الصعيد.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تقوم بإنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل، حتى تكون نموذجًا يحتذى به للقطاع الخاص، وأيضًا لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض، وأيضًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، تلك السلعة الاستراتيجية الهامة، وتقليل فاتورة الاستيراد. وقد أشاد القصير بجهود القائمين على إنشاء المحطة.

وجاء ذلك على هامش تفقد السيد القصير وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، يرافقهم اللواء أ.ح كرم سالم محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض القيادات، في أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب في كوم أمبو.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التوسع في إنتاج شتلات القصب، كبديل عن زراعته بالعُقل، والذي يوفر كميات كبيرة خلال الزراعة، وكذلك يزيد الإنتاجية.

تفقد وزير الزراعة ومحافظ أسوان

تفقد وزير الزراعة ومحافظ أسوان

تفقد وزير الزراعة ومحافظ أسوان