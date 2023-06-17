أسئلة مباشرة.. طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الأحياء

أدى طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية اليوم امتحان مادة “الأحياء” في كافة معاهد الجمهورية، في إطار امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022 - 2023 ودخلت أسبوعها الثالث.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وعقب الامتحانات، تلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وعن أراء الطلاب من أمام عدد من المعاهد الأزهرية بمحيط منطقة مدينة نصر، قالوا إن مستوى الامتحان جاء في مستوى الطالب وأن وقت الامتحان كان كافيًا، وجميع الأسئلة جاءت من داخل المنهج ومباشرة.

كما تلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت بأنه تم إسعاف طالبة بلجنة فتيات أبو تشت، التي تعرضت لسقوط في منزلها وبها كدمات ولا تستطيع الحركة وأصرت على أداء الامتحان باللجنة، وتم تلبية طلبها وتوفير كافة سبل الراحة لتمكينها من أداء الامتحان، وتم استدعاء الإسعاف للاطمئنان عليها، كما تم إسعاف طالب بلجنة كفر الزقازيق القبلي باللجنة لحين أداء الامتحان، والذى تعرض لحالة هبوط جراء قدومه للجنة مع إصابته بجرح في قدمه، وتم نقله بعد الانتهاء من امتحانه إلى المستشفى وجارٍ الاطمئنان عليه.