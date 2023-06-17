السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 6 مواطنين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى العياط

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في منطقة العياط، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف 6 مواطنين متهمين بالتنقيب عن الآثار، عقب ضبطهم في منطقة العياط، بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأكدوا أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة اشتراكهم في عملية الحفر مستخدمين أدوات أعدوها لعملية التنقيب.

وأشار المتهمون إلى أنهم استخدموا موتورا لسحب المياه، بالإضافة إلى أدوات خاصة بالحفر والإنارة، وأنهم أحدثوا حفرة عميقة إلا أنهم لم يعثروا على أي آثار، مؤكدين أنهم كانوا يواصلون عملية التنقيب حتى تم القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لتشكيل لجنة ومعاينة مكان الحفر وبيان احتوائه على آثار من عدمه، وباشرت النيابة التحقيق.

 

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