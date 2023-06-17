السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسؤولو "أكتوبر الجديدة": تنفيذ نفق سيارات بربوة أكتوبر ومرافق المنطقة الصناعية

نفق سيارات لخدمة
نفق سيارات لخدمة أهالي منطقة ربوة أكتوبر

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه جارٍ تنفيذ نفق سيارات لخدمة أهالي منطقة ربوة أكتوبر (السادسة إبني بيتك سابقا)، والجاري تنفيذه ضمن مشروعات البنية التحتية الجارية  بالمدينة.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أيمن صبحي راشد، والمهندس محمود مراد، نائبا رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، سير العمل بالمشروع، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لجسم النفق وجارٍ تدعيم وتأمين مسار السكة الحديد وإعداد التجهيزات النهائية لعملية الدفع النفقي.

كما تفقد مسئولو الجهاز، مشروعات تنفيذ المرافق بالمنطقة الصناعية تمهيداً لتسليمها للمستثمرين في الفترة الحالية، وتفقدوا مشروعات المرافق للعمارات السكنية بمنطقتي أ - ب بغرب المطار ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

اختبار المولد الخاص بمحطة رافع المياه والمغذي للمنطقة الصناعية

 

نفق سيارات لخدمة أهالي منطقة ربوة أكتوبر

وفي ذات السياق، قامت اللجنة الفنية المشكلة من الإدارات المعنية بالجهاز بمعاينة واختبار المولد الخاص بمحطة رافع المياه والمغذي للمنطقة الصناعية تمهيداً لدخوله الخدمة، وذلك بحضور كل من المهندس محمد عبد السلام معاون رئيس الجهاز ومدير عام المرافق، والمهندس شريف إسماعيل، المشرف العام على المحطات، والمهندس محمد جميل، مدير إدارة الكهرباء، والطاقم المشرف على المشروع والشركة المنفذة.

نفق سيارات لخدمة أهالي منطقة ربوة أكتوبر

جدير بالذكر أن  مشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة تضم مشروعات الطرق والمحاور بمختلف مناطق المدينة، ومشروعات محطات الكهرباء ورافع المياه وترفيق أراضي المنطقة الصناعية واللوجيستية وأراضي الإسكان المميز، وترفيق مناطق مشروعات سكن كل المصريين الجاري تنفيذها بالمدينة ضمن الخطة المعتمدة لتطوير المدينة.

اختبار المولد الخاص بمحطة رافع المياه والمغذي للمنطقة الصناعية

 

البنية التحتية الهيكل الخرساني الطرق والمحاور السكة الحديد المهندس محمود مراد نائب المهندس محمد عبدالمقصود المبادرة الرئاسية المنطقة الصناعية جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة جهاز مدينة أكتوبر الجديدة رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة

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