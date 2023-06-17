السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين فى حادث تصادم بالقاهرة الجديدة

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 5 مواطنين إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل وأخرى "سوزوكي" أعلى طريق 51 بالقاهرة الجديدة، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات أمام القادم من العاصمة الإدارية اتجاه بدر، وانتقلت سيارات الإسعاف خلال دقائق معدودة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيى الشروق وبدر.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الحادث لكشف ملابساتها بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتبيّن وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل وسوزوكي أعلى الطريق، ونتج عنها 5 مصابين ونقلوا إلى مستشفيى بدر والشروق، وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات ورفع حطام الحادث.

حادث تصادم ميكروباص سيارة نقل حركة السيارات سيارات الإسعاف

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